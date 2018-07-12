Под Радой второй день проходит акция протеста владельцев "євроблях" (видео)

Также под парламентом митингуют шахтеры.

Возле Верховной Рады Украины уже второй день подряд проходит акция протеста автомобилистов.

Как передает корреспондент УНИАН, как и вчера, участники акции своими автомобилями заблокировали проезжую часть улицы Грушевского возле парламента.

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Часть митингующих находится на заблокированной проезжей части, а еще около 100 человек - на площади Конституции, напротив центрального входа в ВР. Они держат флаги с символикой «Авто Евро Сила». На площади Конституции установлена сцена. Участники акции выкрикивают лозунги: «За доступную растаможку автомобилей».

В то же время на площади Конституции проходит акция, участники которой выступают против уничтожения угольной отрасли и закрытия шахт. В ней принимают участие около 15 человек. Они держат флаги с символикой Независимого профсоюза горняков Украины.

Охрана здания парламента усилена дополнительными силами правоохранителей.