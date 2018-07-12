Под Радой второй день проходит акция протеста владельцев "євроблях" (видео)

10:22, 12 июля 2018
Транспорт/Связь
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Под Верховной Радой уже второй день проходит акция протеста автомобилистов / фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, как и вчера, участники акции своими автомобилями заблокировали проезжую часть улицы Грушевского возле парламента.

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Часть митингующих находится на заблокированной проезжей части, а еще около 100 человек - на площади Конституции, напротив центрального входа в ВР. Они держат флаги с символикой «Авто Евро Сила». На площади Конституции установлена сцена. Участники акции выкрикивают лозунги: «За доступную растаможку автомобилей».

В то же время на площади Конституции проходит акция, участники которой выступают против уничтожения угольной отрасли и закрытия шахт. В ней принимают участие около 15 человек. Они держат флаги с символикой Независимого профсоюза горняков Украины.

Охрана здания парламента усилена дополнительными силами правоохранителей.

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Новость в сюжете: Протесты владельцев "євроблях" под Радой
Теги: #Рада#митинг#евробляхи