"Борисполь" и лоукостер Ryanair договорились о расписании всех рейсов

По словам министра Омеляна, уже с осени украинцы и иностранцы смогут летать из Киева и Львова по около 20 направлениям.

Международный аэропорт "Борисполь" согласовал время обслуживания в аэропорту ирландской лоукост-авиакомпании Ryanair, сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян на своей странице в Facebook.

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"Аэропорт "Борисполь", который недавно был признан одним из лучших аэропортов Европы по темпам роста, согласовал все слоты с "Раянэйр", и уже с осени украинцы и иностранцы смогут летать из Киева и Львова по около 20 направлениям по баснословным для Украины ультра-низким ценам. Украина открывается миру, мир - для Украины, поскольку объединяет именно инфраструктура", - сообщил он.

Как сообщал УНИАН, ранее гендиректор аэропорта «Борисполь» Павел Рябикин заявил, что Ryanair запустила продажу билетов без согласования с аэропортом времени для обслуживания в терминале.

Позже заместитель гендиректора "Борисполя" Евгений Дыхне сообщил, что аэропорт подтвердил слоты (временные промежутки вылета и прилета) лоукосту Ryanair только для единственного маршрута в Берлин.