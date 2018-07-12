"Осада" центра Киева продолжается: "евробляхеры" съезжаются со всей Украины (видео)

Владельцы автомобилей с "єврономерами" требуют снизить акциз на растаможку машин.

На протест владельцев автомобилей с єврорегистрацией съезжаются водители со всей Украины.

Как говорится в сюжете ТСН, осада центра Киева владельцами так называемых "євроблях" продолжается. Накануне митингующие, после того, как к ним никто из чиновников не вышел, немного разъехались, и правительственный квартал стал свободнее. Впрочем пообещали вновь собраться сегодня утром. Сегодня активистов меньше, но они прибывают со всех городов Украины.

Улица Грушевского возле Кабмина проезжая, возле ВР она остается пешеходной.

Владельцы автомобилей с иностранной регистрацией, которые заблокировали ряд центральных улиц в Киеве, требуют от правительства отменить постановление Кабинета министров №475, согласно которому украинские полицейские получили доступ к таможенной базе "Инспектор-2006", и внести в повестку дня Верховной Рады законопроекта №8487 и 8488, которые снижают акциз на растаможку машин.

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Как сообщал УНИАН, 15 июня в парламент были внесены два законопроекта о регистрации в Украине автомобилей на иностранных номерах, разработанные Комитетом по вопросам налоговой и таможенной политики. Они предусматривают сниженные таможенных налогов на регистрацию автомобилей на еврономерах (уменьшение размера акцизного налога с авто), отмену запрета на таможенное оформление машин, не соответствующих стандарту Евро-5. В том числе в законопроектах идет речь об усилении контроля за перемещением и присутствием в Украине транспортных средств на иностранной регистрации. По словам главы парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нины Южаниной, в случае, если Верховная Рада поддержит изменения в законодательство о снижении акциза на транспорт, то растаможка автомобиля на еврономерах будет стоить 2,5-3 тыс. евро.