Автогаз в Украине снова дорожает

По состоянию на 12 июля средняя цена автогаза в Украине выросла до 13,33 грн за литр.

Ряд сетей АЗС в Украине в период 11-12 июля увеличили цены на сжиженный газ, который используется в качестве автомобильного топлива, на 10-26 коп. за литр.

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Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO со ссылкой на данные ежедневного мониторинга рынка моторного топлива.

Согласно сообщению, АЗС операторов ОККО и WOG в Киеве стоимость газа повысили на 10 коп. за литр до 13,79 грн. На столичных станциях SOCAR и KLO цена газа выросла на 10 коп. за литр - до 13,69 грн, а на «БРСМ-Нафта» – до 13,59 грн.

Кроме того, на АЗС Parallel в восточных регионах цена повысилась до 13,85 грн за литр.

По состоянию на 12 июля средняя цена автогаза в Украине выросла до 13,33 грн за литр.

Как сообщал УНИАН, в 20-х числах апреля в Украине произошел рост оптовых цен на сжиженный газ, что повлекло за собой увеличение цен в розничном сегменте рынка. 4-7 мая автогаз подорожал на 10-25 коп. за литр – до среднего значения 12,78 грн за литр.