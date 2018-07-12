Подорожание проезда в Киеве: в некоторых маршрутках тоже повышают цены (фото)

12:20, 12 июля 2018
Транспорт/Связь
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В некоторых частных маршрутках стоимость проезда возрастет на 1—2 гривни уже в ближайшую субботу / фото Сегодня, В. Лазебник

К примеру, в маршрутках №442 и №442-д с субботы поднимут цену — с 5 до 7 грн, передает "Сегодня".

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"Во-первых, нужно закупать новые комфортные машины, не ниже стандарта Евро-5. Кроме того, если городской транспорт будет по 8 гривен, а наш по 5 гривен — у нас будет такой наплыв, что нам за три дня все автобусы поломают. Если в коммунальном транспорте подорожания не будет, мы тоже оставим прежние тарифы. Насколько я знаю, в целом по городу в частных маршрутках проезд также повысится до 8 гривень, чтобы сравнять цену с коммунальным", — говорит директор "Политехавто-Б" Николай Бацан.

фото Ольга Мулько, Сегодня

Другие перевозчики тоже не отрицают грядущего повышения.

"Можно было бы демпинговать, но делать этого никто не будет. Поскольку для повышения тарифов в частных маршрутках тоже есть все основания", — сказали журналистам в одной из компаний.

Как сообщал УНИАН, повышение цен на проезд в столичном метрополитене и наземном общественном транспорте ожидается 14 июля.

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Теги: #Киев#проезд#маршрутки#подорожание