Почти 60 тысяч авто на еврономерах находятся в Украине незаконно - ГФС

Со среды, 11 июля, владельцы автомобилей с иностранной регистрацией проводят акцию протеста, требуя от правительства снизить цену растаможивания автомобиля и не оказывать давление на владельцев транспортных средств с еврономерами.

В Украине 57,9 тыс. транспортных средств с иностранной регистрацией, ввезенных в этом году в режиме «транзит», находятся на территории страны с нарушением срока пребывания.

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Об этом сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы.

«С начала 2018 года в Украину было ввезено 146,8 тыс. транспортных средств личного пользования с иностранной регистрацией в режиме «транзит», 465,9 тыс. - в режиме «временного ввоза». Из авто, ввезенных в этом году в режиме «транзит», 57,9 тыс. транспортных средств с иностранной регистрацией находятся в Украине с нарушением срока», - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что пока нет статистики по авто, ввезенным в режиме «временного ввоза», поскольку срок пребывания этих авто еще не завершился.

В то же время, по данным ГФС, основными импортерами новых легковых автомобилей в Украине в январе-июне 2018 года ввезено 35,5 тыс. автомобилей, с которых оплачено почти 7 млрд грн таможенных платежей.

В течение 2017 года основными импортерами в Украину было ввезено 79,5 тыс. новых легковых автомобилей, с которых оплачено 15,6 млрд грн таможенных платежей.

Как сообщал УНИАН, в феврале ГФС сообщала, что в Украине находится почти 425,4 тыс. транспортных средств с иностранной регистрацией, из которых более 246,4 тыс. - с нарушением срока пребывания.

Со среды, 11 июля, владельцы автомобилей с иностранной регистрацией проводят акцию протеста, требуя от правительства снизить цену растаможивания автомобиля и не оказывать давление на владельцев транспортных средств с еврономерами.