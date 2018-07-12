Транспортники: Повышение цены на проезд – единственный способ не допустить коллапса

17:28, 12 июля 2018
Транспорт/Связь
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kyivcity.gov.ua

Члены профсоюзов и сотрудники киевского коммунального транспорта пришли в Киевский городской совет, чтобы требовать от депутатов повысить стоимость проезда для наполнения столичной казны. Заседание Киевсовета, где транспортники выступали с трибуны, транслировалось в прямом эфире.

В частности, водители требуют повышения заработных плат, улучшения условий труда, обновления подвижного состава. Они пояснили, что этого невозможно достичь без роста стоимости проезда. При этом, по словам сотрудников «Киевпасстранса» и «Киевского метрополитена», в противном случае столицу ожидает транспортный коллапс.

Ведь из-за низких зарплат водители не идут работать в коммунальные транспортные предприятия, из-за чего скоро просто некому будет выводить городской транспорт на маршруты. И в то же время, дефицит средств не позволяет улучшать условия работы транспортников, что также провоцирует недостаток опытных, хорошо подготовленных кадров. Люди идут работать в бизнес-структуры, или вовсе уезжают на заработки за рубеж.

Представители профсоюзов коммунального транспорта в свою очередь заверили, что проследят за тем, чтобы деньги от повышения цены проезда пошли именно на зарплаты сотрудникам коммунальных предприятий.

«Я представляю тут многочисленный коллектив нашего предприятия. И я, как представитель профсоюза, говорю вам, что мы проследим, чтобы за счет изменения цены проезда повышались заработные платы сотрудников», –замглавы объединенной профсоюзной организации метрополитена Татьяна Коляда.

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