Несмотря на протесты, КГГА подписала распоряжение о повышении тарифов в общественном транспорте (видео)

Новые тарифы будут действовать в наземном общественном транспорте и метро с 14 июля.

Киевская городская государственная администрация подписала распоряжение о повышении тарифов в общественном транспорте столицы с 14 июля.

Как сообщили в пресс-службе КГГА, пассажиры, которые регулярно пользуются общественным транспортом и бесконтактными картами, будут иметь возможность платить за 1 поездку в метрополитене от 6,50 гривень (в случае единоразового приобретения 50 поездок). Разовый же билет будет стоить 8,00 гривень.

Отныне срок действия бесконтактных карточек продлен с 6 до 12 месяцев и будет считаться от даты последнего использования, а не пополнения карты. За один раз карту можно пополнить максимум на 50 поездок, при этом общее количество поездок на карточке не может превышать 100.

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Выгоднее всего будет купить месячный проездной на 4 вида транспорта, в таком случае стоимость одной поездки составит 6,14 гривень. При покупке проездного на один вид транспорта одна поездка будет стоить 6,5 гривень.

"Стоимость проездного билета на один календарный месяц в наземном транспорте (без ограничения количества поездок) будет стоить 390 гривень, а в метрополитене – 610 гривень; на 2 вида транспорта (наземный + метро на 46 поездок) – 570 гривень; на 2 вида транспорта (наземный + метро на 62 поездки) – 670 гривень", - сообщили в КГГА.

Кроме того, в КП «Киевский метрополитен» вводятся новые проездные билеты, которые будут использоваться с момента активации: 10 поездок на 5 календарных дней (за 75 гривен), 14 поездок на 7 дней (за 104 гривен) и 30 поездок на 15 календарных дней (за 210 гривень). Такие виды проездных будут удобными для туристов и гостей города.

Приобретенные по старому тарифу жетоны и проездные билеты будут действовать до конца июля. Также до конца июля пассажиры смогут обменять жетоны для проезда в метро старого образца на новые без доплаты. В течение августа 2018 года пассажирам предоставляется право обменять ранее приобретенные жетоны и разовые билеты старого образца на новые пропорционально установленному размеру тарифа или с соответствующей доплатой.

С 1 сентября обменять или вернуть деньги за билеты и жетоны старого образца уже не будет возможным.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 12 июля, под зданием КГГА собрались протестующие, которые требовали не повышать цены на проезд. Во время акции против повышения цен на общественный транспорт произошла стычка между правоохранителями и участниками акции.