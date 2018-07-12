Костржевский назвал претензии аудиторов к аэропорту Киев необоснованными

Глава Совета директоров Международного аэропорта «Киев» им. И.И.Сикорского («Жуляны») Денис Костржевский назвал претензии аудиторов необоснованными. Об этом он заявил в интервью РБК.

Он сообщил, что проверка Государственной аудиторской службы, результаты которой повлекли за собой 19-часовой обыск аэропорта детективам НАБУ, проходила в конце 2017 года. Несмотря на то, что аудит должен был коснуться деятельности компании в период 2014-2017 годов, аудиторы проверяли даже 2011 год. «Хотя эти проверки уже проводились в прошлом и ничего не выявили. В акте речь идет не о факте выявления нарушений, а о возможных нарушениях», — рассказал Денис Костржевский.

В частности, аудиторы озвучили претензии по нескольким пунктам. В том числе правомерность конкурса на право аренды имущественного комплекса, который проводился Киевсоветом в 2011 году. Напомним, победителем стала компания ООО «Мастер-Авиа». Ее конкурентом была компания, бенефициаром которой является российский олигарх из ближайшего окружения президента РФ. По словам Дениса Костржевского, правомерность конкурса подтвердили суды и Baker McKenzie из Большой четверки.

Второе замечание аудиторов касается склада ГСМ, который также вошел в арендуемое имущество. «В акте говорится, что коммунальное предприятие могло бы получать доход, если бы не передало его в аренду. Что мешало зарабатывать на протяжении тех 30 лет, в течении которых склад довели до аварийного состояния? Я считаю, что эта претензия из области допущения», — добавил Денис Костржевский.

Одним из условий конкурса было трудоустройство трудового коллектива коммунального предприятия. Сегодня эти люди работают по совместительству в коммунальном предприятии и «Мастер-Авиа». «У нас есть зарплатные ведомости, табели, которые это подтверждают. Аудиторы же посчитали, что эти люди работают только на «Мастер-Авиа», а деньги получают в коммунальном предприятии», — добавил глава Совета директоров аэропорта.

Последняя претензия аудиторов касается погашения кредиторской задолженности коммунального предприятия. На момент конкурса она достигала 22 млн грн. Через полгода, когда с инвестором заключался договор аренды, она сократилась до 9 млн грн. «Мастер-Авиа» погасило долг за счет собственных средств. Из-за правовой коллизии в договоре «зависли» 13 млн грн разницы между первоначальными 22 млн и фактическими 9 млн грн. «По рекомендации КРУ, подписали договор о реструктуризации этих 13 млн грн разницы и до сих пор их выплачиваем. Итого мы погасили долг, еще и доплачиваем сверху, хотя не должны были этого делать. Где здесь ущерб городу?», — возмутился Денис Костржевский.

Он заявил, что аэропорт располагает и уже предоставил правоохранителям весь комплекс документов, которые подтверждают несостоятельность претензий аудиторов: «Все, что мы говорим — это правда. При желании, изучив документы, в этом легко убедиться».

Напомним, ранее СМИ сообщали о том, что аудиторы нашли в Международном аэропорту «Киев» 119 млн грн ущерба. 14 июня НАБУ провело 19-часовой обыск на в рамках уголовного производства по «возможным злоупотреблениям».