Глава "Укрпошты" Смелянский подал заявление об отставке

По его словам, заявление датировано 31 августа, чтобы у правительства было время подумать и принять решение, продолжить с ним контракт либо прекратить.

Игорь Смелянский, который возглавлял ПАО "Укрпошта" с апреля 2016 года, подал заявление об отставке.

Об этом сообщил сам Смелянский сегодня во время встречи с журналистами.

"Я действительно подал заявление об отставке, датированное 31 августа, чтобы у правительства было время подумать и принять решение, либо продолжить со мной контракт на адекватных условиях, либо "припинити", что тоже нормально, и достаточно времени для переходного этапа, чтобы я мог передать ключи, кабинет и стол", - сказал он.

По словам Смелянского, он выдвинул правительству следующие условия, при которых готов продлить контракт: возможность формировать собственную команду, гарантия политической независимости, возможность реализации радикальных "шоковых" реформ и четкая стратегия.

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"Правительство должно публично сказать, что оно поддерживает мою стратегию. Я дал право выбора правительству", - пояснил свою позицию Смелянский.

"Входя в политический сезон, важно, чтобы было видно одобрение моего видения развития компании, - подчеркнул он.

По словам Смелянского, до 31 августа он продолжает работу в обычном режиме.

Смелянский также отметил, что его дальнейшее пребывание на должности руководителя "Укрпошты" поддерживает министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе правительство утвердило Смелянского в должности гендиректора национальной почтовой компании. До того он руководил предприятием в статусе исполняющего обязанности.

2 июля закончился его первый контракт на должности руководителя компании.

Справка УНИАН. «Укрпошта» входит в сферу управления Министерства инфраструктуры Украины и является национальным оператором почтовой связи в стране. Предприятие предоставляет более 50 видов услуг через более чем 11 тыс. отделений по всей Украине. Штат компании насчитывает около 76 тыс. сотрудников.