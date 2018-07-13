Владельцы "евроблях" ожидают заседания ВР и угрожают радикальными действиями (видео)

Улица Грушевского с утра проезжая – и возле Верховной Рады, возле Кабинета Министров авто двигаются в одну полосу.

Владельцы так называемых "евроблях" остаются в правительственном квартале в ожидании заседания ВР.

Как говорится в сюжете ТСН, сегодня у народных избранников последний день перед отпуском, поэтому митингующие остаются под парламентом. И заявляют – если сегодня вопрос "евроблях" отложат на осень, прибегнут к радикальным действиям.

Сейчас ситуация в правительственном квартале спокойная, улица Грушевского утром проезжая – и возле Верховной Рады, возле Кабинета Министров авто двигаются в одну полосу.

Как сообщал УНИАН, накануне, 12 июля, протестующие возле парламента пытались не выпустить депутатов из здания Верховной Рады.

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В некоторых местах происходила потасовка между протестующими и желающими выйти из парламента журналистами и сотрудниками ВР, тогда как большинство депутатов воспользовались выходом на Садовой, 3а, перейдя по подземному переходу из здания на Грушевского к зданию комитетов парламента.

Во вчерашней повестке дня были вопросы, связанные с урегулированием ситуации с машинами на “евробляхах”, но парламент не дошел до рассмотрения этих вопросов.

Поскольку сегодня последнее заседание парламента в этой текущей сессии, а следующая сессия откроется только в сентябре, то данный вопрос не имеет перспектив для решения до осени.

Как известно, обычно в пятницу депутаты не могут принять ни одного решения из-за отсутствия значительного количества депутатов в сессионном зале, и поэтому во время голосования не набирается 226 голосов для принятия решения.