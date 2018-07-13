Гройсман пообещал "евробляхерам" защиту от репрессий полиции

При этом премьер попросил владельцев авто на "еврономерах" придерживаться закона и правил дорожного движения.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман пообещал владельцам автомобилей с иностранной регистрацией защиту от репрессий Национальной полиции в связи с принятием Кабинетом министров постановления №479, которым правительство расширило полномочия полицейских по контролю над таможенниками.

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Об этом глава правительства заявил, выступая в Верховной Раде.

"Никаких репрессий относительно водителей на еврономерах быть не может. Я сегодня проведу с Нацполицией и со всеми вовлеченными, чтобы до урегулирования этого вопроса на законодательном уровне никто не кошмарил людей в этом вопросе… Никаких репрессий не будет. Мы вас защитим и не дадим в обиду. Просим вас придерживаться закона и правил дорожного движения. Никаких репрессивных действий не будет. А депутатов я бы просил максимально быстро утвердить решения для урегулирования этой ситуации", - сказал он.

При этом Гройсман удивился, что владельцы машин с еврономерами требуют отменить постановление №479.

"Относительно постановления №479. Оно сделано для того, чтобы разрушать теневые схемы при растаможке товаров в Украину. Мы не смотрим, что это за товары. Ведь, если они приходят по заниженной стоимости или по другим теневым схемам. Полиция не входит в таможенные зоны. Может, но не входит. Они работают аналитически с базами данных для того, чтобы вычислять такие схемы. Поэтому, я считаю, что это постановление надо только усиливать", - сказал премьер.