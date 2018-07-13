ВР включила в повестку дня законопроекты о снижении стоимости растаможки "евроблях"

Во вчерашней повестке дня были вопросы, связанные с урегулированием ситуации с машинами на “евробляхах”, но парламент не дошел до рассмотрения этих вопросов.

Верховная Рада включила в повестку дня сессии законопроекты о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения акцизным налогом легковых транспортных средств (№8487 и №8487-1) и законопроекты о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины (№8488 и №8488-1), рассмотрение которых требуют протестующие в правительственном квартале владельцы авто на еврономерах.

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Как передает корреспондент УНИАН, за такое решение проголосовали 264 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

Как сообщал УНИАН, накануне, 12 июля, протестующие возле парламента пытались не выпустить депутатов из здания Верховной Рады.

В некоторых местах происходила потасовка между протестующими и желающими выйти из парламента журналистами и сотрудниками ВР, тогда как большинство депутатов воспользовались выходом на Садовой, 3а, перейдя по подземному переходу из здания на Грушевского к зданию комитетов парламента.

Во вчерашней повестке дня были вопросы, связанные с урегулированием ситуации с машинами на “евробляхах”, но парламент не дошел до рассмотрения этих вопросов.