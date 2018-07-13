Рада дала "зеленый свет" удешевлению растаможки "евроблях"

Парламент принял в первом чтении законопроект о снижении стоимости растаможки автомобилей.

Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона, целью которого является снижение стоимости растаможки автомобилей.

Читайте такжеВР включила в повестку дня законопроекты о снижении стоимости растаможки "евроблях"

За принятие законопроекта "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения акцизным налогом легковых транспортных средств" (№8487) за основу проголосовали 265 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Как сообщал УНИАН, ранее Гройсман пообещал владельцам автомобилей с иностранной регистрацией защиту от репрессий Нацполиции в связи с принятием Кабмином постановления №479, которым правительство расширило полномочия полицейских по контролю над таможенниками.