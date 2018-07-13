Рада дала "зеленый свет" законопроекту об удешевлении растаможки "евроблях" (видео)

Парламент принял в первом чтении законопроект о снижении стоимости растаможки автомобилей.

Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона, целью которого является снижение стоимости растаможки автомобилей.

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За принятие законопроекта "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения акцизным налогом легковых транспортных средств" (№8487) за основу проголосовали 265 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Представляя законопроект, председатель парламентского Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина отметила, что документ предусматривает снижение таможенных налогов на регистрацию автомобилей на еврономерах. По ее словам, акцизный налог на авто планируют рассчитывать на основе таких базовых ставок: новые авто с бензиновым двигателем – 50 евро вместо нынешних 102 евро, а с дизельным двигателем – 75 евро. При этом, в зависимости от объема двигателя и возраста машины, стоимость ставки будет изменяться. Сумма будет равна базовой ставке, умноженной на коэффициент двигателя и коэффициент возраста, где коэффициент двигателя - это объем, деленный на 1000.

В свою очередь народный депутат Татьяна Острикова после голосования отметила, что этот законопроект не делает машину доступной.

"Я хочу, чтобы вы понимали, за что проголосовали. На 15-летнюю машину Volkswagen Passat с бензиновым двигателем объемом 2 литра акциз составит 1,5 тысячи евро. Плюс к этому НДС, пошлина. Это не решает проблему и не делает авто доступным. Вместе с тем, на новую машину с объемом 5 литров акциз составит 250 евро", - сказала она.

Согласно пояснительной записке, к примеру, акциз на новый бензиновый автомобиль с объемом двигателя 1,6 тыс. куб. см по новым расчетам составит 80 евро, до 5 лет – 400 евро, до 15 лет – 1200 евро.

В то же время, акциз на новый дизельный автомобиль с объемом двигателя 1,6 тыс. куб. см по новым расчетам составит 120 евро, до 5 лет – 600 евро, до 15 лет – 1800 евро.

При этом, остаются в силе ставки НДС (20%), пошлина (10%) и отчисления в Пенсионный фонд (3-5%), которые рассчитываются от цены автомобиля.

Также, этим же законопроектом отменяется запрет на таможенное оформление машин, не соответствующих стандарту Евро-5, что позволит зарегистрировать автомобили даже старше 2010 года выпуска - независимо от их технического состояния.

Согласно документу, предлагается установить ставку для электрических легковых транспортных средств, оснащенных исключительно электрическими двигателями (одним или несколькими), в размере 1 евро за 1 кВт емкости электрического аккумулятора. Сегодня ставка составляет 109,129 евро за единицу транспортного средства.

Также предлагается установить ставку налога для гибридных легковых транспортных средств в размере 100 евро за 1 единицу. Сегодня ставка составляет 109,129 евро за единицу транспортного средства.

Согласно документу, отменяется налогообложение акцизным налогом кузовов для легковых транспортных средств. Сегодня ставка для новых кузовов составляет 218 евро за единицу и 872 евро для кузовов, которые использовались.

Отменяются временно установленные (до 31 декабря 2018 года) особенности налогообложения акцизным налогом легковых транспортных средств, произведенных после 1 января 2010 года.

При этом отмечается, что введение новой модели налогообложения акцизным налогом легковых транспортных средств не приведет к потерям государственного бюджета в 2018 году.

Как сообщал УНИАН, со среды, 11 июля, владельцы автомобилей с иностранной регистрацией проводят акцию протеста возле Верховной Рады, требуя от правительства снизить цену растаможивания автомобиля и не оказывать давление на владельцев транспортных средств с еврономерами.

Проблема с нерастаможенными авто на еврономерах существует уже давно и с каждым годом количество таких машин увеличивается. В феврале ГФС сообщала, что в Украине находится почти 425,4 тысячи транспортных средств с иностранной регистрацией, из которых более 246,4 тысячи - с нарушением срока пребывания.

15 июня в парламент были внесены два законопроекта о регистрации в Украине автомобилей на иностранных номерах, разработанные Комитетом по вопросам налоговой и таможенной политики. По словам главы парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нины Южаниной, в случае, если Верховная Рада поддержит изменения в законодательство о снижении акциза на транспорт, растаможка автомобиля на еврономерах будет стоить максимум 2,5-3 тыс. евро.