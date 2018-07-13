Депутаты просят Гройсмана решить проблемы УЗ с локомотивами и не допустить срыва отопительного сезона

По словам нардепа Михаила Бондара, особенно остро ситуация ощущается на Львовской железной дороге.

Народный депутат Михаил Бондар заявил о серьезных проблемах в "Укрзализныце", которые создают угрозу всей системе энергоснабжения, особенно накануне отопительного сезона.

Об этом он сказал 12 июля во время брифинга в Раде.

"Как представитель комитета топливно-энергетического комплекса хочу обратить внимание на проблему, которая препятствует работе предприятий энергетического сектора и ставит под угрозу всю систему энергоснабжения, особенно в накануне отопительного сезона. Это проблема системного дефицита локомотивной тяги в сети "Укрзализныця". Сейчас дефицит составляет не менее 100 тепловозов и электровозов. Так, в направлении западных пограничных переходов системно простаивает около 10 000 полувагонов, что примерно в два раза превышает норму. Под угрозой срыв планов накопления угля на складах ТЭЦ для подготовки к прохождению осенне-зимнего отопительного периода 2018-2019 годов", - заявил нардеп.

Он отметил, что особенно остро ситуация ощущается на Львовской железной дороге.

"Перебои с поставками и без того дефицитного энергетического угля усиливаются проблемами энергетики. В худшем случае несвоевременная доставка угля на ТЭЦ может привести к ограничению потребления промышленных потребителей, а в дальнейшем и к веерным отключениям населения. Однако, обращаю внимание, что это проблема не только для шахтеров, энергетиков. Это критическая проблема абсолютно для всех грузоотправителей, в частности, для металлургов, зерновых компаний и прочих. Отсутствие в достаточном количестве тягового подвижного состава не позволяет в полной мере обеспечить потребности промышленности в транспортных услугах, приводит к существенным задержкам доставки грузов, срыву экспортных контрактов, достаточного обеспечения теплоэлектростанций топливом", - сказал Бондар.

По его словам, причиной является изношенность локомотивов "Укрзализныци".

Большинство из них требуют ремонта. А "Укрзализныця" не обеспечена ни запчастями, потому что преодолевает и никак не преодолеет коррупцию, ни ресурсами для ремонта. Ситуация критическая. А "Укрзализныця" вместо решения вопроса осуществляет очередное незапланированное повышение тарифов для пустых вагонов с августа-сентября 2018 года. При этом повышение стоимости не сопровождается улучшением качества услуг. Информация о реальном состоянии железнодорожной инфраструктуры не предоставляется. План действий по стабилизации ситуации в ПАО "Укрзализныця" отсутствует. Аккумулированные от предыдущих повышений тарифов финансовые ресурсы инвестируются на минимальном уровне и не используются для улучшения ситуации. Только за последний год произошла индексация железнодорожного тарифа на 15%. Неоднократно выросла стоимость пользования вагонами собственности "Укрзализныци", в целом на 40%", - заявил нардеп.

Политик обратился в премьер-министру с просьбой обязать "Укрзализныцю" оперативно разработать и представить план мероприятий, который позволит в краткосрочной и среднесрочной перспективе стабилизировать ситуацию.