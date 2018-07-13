"Укрзализныця" с 14 июля запустит дополнительный поезд Киев - Одесса

Из столицы поезд будет отправляться в 08:03 и прибывать в Одессу в 18:12. Обратно отправляться в 11:17 и прибывать в Киев в 20:43.

Акционерная госкомпания "Укрзализныця" для удовлетворения спроса пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом в летнее время назначила дополнительный скоростной поезд № 233/234 по маршруту Киев - Одесса, который будет курсировать ежедневно начиная с 14 июля.

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Согласно сообщению пресс-службы "Укрзализныци", этот поезд будет курсировать 14, 16, 21, 23, 28 и 30 июля и 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25, 27 и 31 августа.

Из столицы поезд будет отправляться в 08:03 и прибывать в Одессу в 18:12. Обратно будет отправляться в 11:17 и прибывать в Киев в 20:43.

В пути поезд будет останавливаться на станциях в Казатине, Виннице, Жмеринке, Подольске.

Отмечается, что всего в графике движения поездов на 2017/2018 год предусмотрено курсирование 19 пар круглогодичных пассажирских поездов в Одессу.

Билеты на указанный поезд уже можно приобрести в железнодорожных кассах и в системе онлайн-продажи.

Как сообщал УНИАН, ранее "Укрзализныця" в летнее время назначила дополнительный скоростной поезд категории "Интерсити+" № 761/762 по маршруту Киев - Одесса – Киев.