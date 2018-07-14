Сегодня почти вдвое увеличивается стоимость проезда в столичном общественном транспорте (видео)

За разовый проезд придется заплатить 8 гривен.

С 14 июля дня повышаются цены на проезд в столичном транспорте. Те, кто пользуется проездными на месяц и бесконтактными картами, будут платить от 6,30 грн за поездку.

За разовый проезд придется отдать 8 гривен. Нововведение касается цены жетона на метро, билетов на трамвай, троллейбус, муниципальный автобус и фуникулер.

Стоит отметить, что в связи с подорожанием синие жетоны в метро изымут и заменят опять на зеленые. В "Метрополитене" напоминают – до конца июля синий жетон еще можно обменять без доплаты. До конца августа синие жетоны можно обменять пропорционально или с доплатой в сервисных центрах. Они находятся на станциях «Майдан Независимости», «Дорогожичи», «Политехнический институт», «Дарница». А с 1 сентября синие жетоны обмену не подлежат и средства за них не возвращаются.

Читайте такжеВ Киевсовете из-за повышения цен на проезд произошла стычка (фоторепортаж)

Напомним, последнее подорожание проезда в подземке произошло ровно год назад. 15 июля 2017 года стоимость поездки поднялась с 4 грн до 5 грн. Тогда же билет в трамвае, троллейбусе и автобусе подорожал с трех до четырех гривен.