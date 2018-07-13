Гройсман рассказал, как "Укрзализныця" осталась без вагонов и локомотивов

По словам премьера, только сейчас коррупционные схемы в компании начали разрушаться.

Государственная компания "Укрзализныця", которая является миллиардером, столкнулась с проблемой дефицита вагонов и подвижного состава из-за коррупционных схем, которые ее окутывают.

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Об этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман сказал, выступая в Верховной Раде.

"Компания-миллиардер "Укрзализныця" опутана различными схемами и всем прочим, это просто катастрофа. Как можно компанию-миллиардера затащить в такую историю, вагонов нет, тяги нет? Это катастрофа. Сейчас мы только начинаем это все отматывать, вычислять эти схемы, разрушать их, наживать врагов, пусть они все пропали уже куда-то, неизвестно куда, и выводить ситуацию из того состояния, в котором она есть", - сказал он.

В то же время, премьер подчеркнул, что в 2018 году удастся построить максимальное количество вагонов.

"Я думаю, что в этом году мы построим вагонов более чем когда-либо, в том числе, все операторы рынка. Что касается тяги, то уже осенью мы начинаем получать новую тягу, новый подвижной состав, которую мы по планам совместного производства сделали с General Electric. То есть ситуация не будет ухудшаться, будет улучшаться", - подчеркнул глава правительства.

Как сообщал УНИАН, 12 апреля Генеральная прокуратура и СБУ проводили следственные действия в главном офисе "Укрзализныци". В Генпрокуратуре сообщили, что обыски осуществлялись в связи с досудебным расследованием в уголовном производстве по фактам завладения средствами на ремонт пригородных дизель-поездов. Источник УНИАН в "Укрзализныце" тогда сообщил, что обыски проводятся у члена правления госкомпании Сергея Михальчука.

Осенью прошлого года Национальная полиция провела около 50 обысков в шести регионах Украины по делу о злоупотреблениях в "Укрзализныце" и преступном сговоре с целью получения коррупционных доходов. Комментируя тогда эти обыски, министр инфраструктуры Владимир Омелян написал, что "подозреваются граждане Дубневичи, Михальчук, Костюк и другая веселая гоп-компания".

В ответ на это председатель Комитета Верховной Рады по вопросам транспорта Ярослав Дубневич заявлял, что у него не проводились обыски по делу "Укрзализныци", несмотря на сообщения министра инфраструктуры.

Также, Омелян призывал правоохранительные органы публично отчитаться о результатах проверки предприятий, связанных с народным депутатом от фракции "Блок Петра Порошенко", главой Комитета Верховной Рады по вопросам транспорта Ярославом Дубневичем, которые поставляют "Укрзализныце" большое количество железнодорожных изделий. В интервью УНИАН директор компании "АТ Механика" Виталий Руденко заявлял, что менеджмент "Укрзализныци" с 2005 года не допускает его компанию к тендерам, используя различные уловки. По его словам, Дубневичи монополизировали тендеры на "Укрзализныци" на несколько миллиардов в год.

Кроме этого, тогда Омелян заявлял, что народный депутат Ярослав Дубневич лично лоббировал назначение Сергея Михальчука на должность члена правления "Укрзализныци".

На одном из заседаний правительства Омелян призвал уволить члена правления "Укрзализныци" Михальчука, который курирует сектор пассажирских перевозок.

По словам министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, убытки государственной компании "Укрзализныця" от коррупции и неэффективного использования средств составляют 10-15 миллиардов долларов в год.