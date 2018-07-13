Гройсман пообещал разобраться с катастрофической ситуацией с вагонами в "Укрзализныце"

19:35, 13 июля 2018
Транспорт/Связь
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Гройсман намерен обсудить вопрос отсутствия вагонов и тяги для перевозки угля с руководством "Укрзализныци" / фото УНИАН

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман пообещал, что уже в ближайшее время правительство намерено решить вопрос с отсутствием свободных вагонов и тяги на "Укрзализныце".

Об этом он заявил во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, отвечая на вопрос народного депутата Михаила Бондаря об отсутствии подвижного состава для перевозки угля. 

"Компания-миллиардер "Укрзализныця". Опутанная различными схемами и всем остальным... Это просто катастрофа. Как можно такую компанию-миллиардера затянуть в такую историю, что вагонов нет, тяги нет, остального нет? Это катастрофа. И только сейчас мы начинаем это все отматывать, вычислять эти схемы, разрушать их, наживать врагов. И выводить ситуацию из того положения, в котором она сейчас оказалась", - заявил премьер-министр. 

Гройсман пообещал, что уже в текущем году вагонов в Украине будет построено больше, чем когда-либо в другие годы. Он также добавил, что с осени Украина получит новую тягу в рамках сотрудничества с компанией General Electric. 

"Что касается тяги, то уже осенью мы начнем получать новый подвижной состав, новую тягу, которую мы совместно, по планам совместного производства, произвели с General Electric. Ситуация не будет ухудшаться, будет только улучшаться. Вагоны сегодня строятся, вся промышленность в этом задействована, тяга будет", - пообещал глава правительства. 

Он также добавил, что намерен обсудить вопрос отсутствия вагонов и тяги для перевозки угля с руководством "Укрзализныци". 

"Сейчас я с контактируюсь с руководителем "Укрзализныци", чтобы уточнить, как осуществляется распределение", - пообещал Гройсман. 

Ранее народный депутат Михаил Бондар заявил о серьезных проблемах в "Укрзализныце", которые создают угрозу всей системе энергоснабжения, особенно накануне отопительного сезона.

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