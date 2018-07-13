Количество чартеров на отдых с Украины выросло вдвое – Омелян

Министр отметил, что лишь 5% украинцев пользуются услугами авиакомпаний.

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сообщил, что за последние три года количество чартеров на отдых с Украины выросло вдвое.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

«Цифры абсолютно объективные. Если мы сравним даже с 2015 годом, то в 2017 году мы видим рост нерегулярных, чартерных, так называемых рекреационных перевозок вдвое – с 1,8 миллиона до почти четырех. Мы имеем вдвое рост общего пассажиропотока. То есть люди действительно начали летать. И это меня радует», – сказал Омелян.

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Впрочем, обратил внимание министр, что лишь 5% украинцев пользуются услугами авиакомпаний.

«Меня удручает тот факт, что лишь 5% украинцев пользуются авиакомпаниями. Это огромная проблема. 80% людей вообще за пределы области не выезжают», – сказал министр.

Омелян сообщил также, что министерство инфраструктуры и министерство экономического развития и торговли Украины работают над правилами для туроператоров, чтобы усилить их ответственность перед клиентами. В правительстве уже сейчас усиливают контроль за работой туроператоров и авиакомпаний.