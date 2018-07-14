Сроки определены: КГГА утвердила строительство двух станций метро на Виноградарь в течение трех лет

Срок выполнения работ составляет 36 месяцев.

Киевская городская государственная администрация утвердила проект строительства участка Сырецко-Печерской линии метрополитена с двумя станциями «Мостицкая» и «Проспект Правды» и участком вилочного ответвления в сторону станции «Виноградарь» стоимостью 6,3 миллиарда гривен.

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Об этом говорится в обнародованном на сайте КГГА распоряжении от 11 июля 2018 года №1216.

Согласно распоряжению, участок метрополитена пропускной способностью 40 пар поездов в час должен быть построен за 36 месяцев.

Общее количество работников составит 100 человек, количество созданных рабочих мест – 60.

Финансирование строительства будет осуществляться за счет средств местного бюджета.

Сроки начала строительства не уточняются, но, как ранее сообщал Киевский городской глава Виталий Кличко, строительство ветки метро на Виноградарь начнется в этом году.