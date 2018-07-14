Украина и Франция подписали контракт на приобретение вертолетов (фото)

Airbus Helicopters поставит Украине 55 вертолетов.

Украина в рамках соглашения между правительствами нашей страны и Франции приобретет 55 вертолетов «Airbus Helicopters» для системы авиационной безопасности и гражданской защиты.

Как сообщает департамент коммуникации Министерства внутренних дел Украины, соответствующий контракт сегодня, 14 июля, в День независимости Франции, подписали директор Украинского авиационно-транспортного предприятия «Хорив-авиа» Геннадий Балла и генеральный исполнительный директор компании «Airbus Helicopters» Брюно Ивен.

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Вертолеты французского производства будут помогать нести службу Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, Нацгвардии, Нацполиции и Госпогранслужбе. МВД планирует получить вертолеты трех моделей – Н145, Н125 и Н225.

Основными задачами вертолетных подразделений МВД будут спасение и общественный порядок, уголовные расследования, антитеррористические и специальные миссии, охрана государственной границы и безопасность на дорогах.

Украина и Франция подписали контракт на приобретение 55 вертолетов «Airbus Helicopters» 👉https://t.co/lQPyvaJ0qp#новостиpic.twitter.com/DTGS7oDVJP — МВД Украины (@MVS_UA) July 14, 2018

Напомним, 29 мая министр внутренних дел Арсен Аваков подписал от имени правительства соглашение с Францией о закупке 55 вертолетов. Сумма контракта составляет 551 миллион евро.

Глава МВД отметил, что эти машины будет использоваться санитарная авиация, полиция, спасатели и пограничники.