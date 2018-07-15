Журналист: цену на проезд в метро подняли, чтобы киевляне из своих карманов выплатили долг Фуксу

В день киевский метрополитен перевозит около 1 млн пассажиров, и при повышении цены на проезд на 3 грн, если на подорожание электроэнергии закладывать только одну гривну, через три года жители столицы выплатят почти 2 млрд долга, которые после покупки компании "Укррослизинг" причитаются бизнесмену Павлу Фуксу за купленные подземкой еще в 2009 году вагоны. Такую схему описал журналист проекта "Наші гроші" Юрий Николов.

Подорожание проезда в киевском метрополитене позволит городу рассчитаться по старому долгу за купленные в лизинг вагоны, заявил в Facebook журналист программы "Наші гроші" Юрий Николов. Компания, которая давала столице деньги в долг, сейчас принадлежит бизнесмену Павлу Фуксу.

Контрольно-ревизионное управление еще в 2009 году заявляло, что сумма сделки завышена, пишет он (орфография автора сохранена):

"В 2009 году "Киевский метрополитен" заказал прокладке "Укррослизинг" роиссянские вагоны метро за 1,3 мильярда грн. по лизинговой схеме. Тогда КРУ сразу сказало, что из этой суммы 770 мильйонов – это чистый распил. И метрополитен с чистой совестью часть денег решил не платить – 360 млн грн. Даже при [экс-президенте Викторе] Януковиче эти деньги у киевлян воры не отжали. При [нынешнем президенте Петре] Порошенко в "Укррослизинг" вошел залетевший к нам из Роисси бандитский "кошелек" Фукс и выиграл суд про отжим долга по воровской "дельте". А теперь следите за наперстками – 360 млн долга за вагоны (понятно), 110 млн долга по лизинговым процентам (допустим), 230 млн на инфляционные потери (годы то прошли)", – описывает ситуацию Николов.

Сумма долга выросла почти до 2 млрд после того, как решением суда была повышена на "коэффициент корректирования" – 1,2 млрд грн, продолжает журналист. Киевский мэр Виталий Кличко попытался не согласиться с таким поворотом событий.

"Кличко тогда даже кипишнул и начал требовать от Порошенка разобраться и унять своих нукеров. Бо для него не секрет, с кем в Украине крутит дела Фукс (Кличко сам с этим барыгой вошкается). Но ничего не срослось, бо "коефіцієнт коригування" – це такая многоцелевая и жырная штука... И на днях держвыконавци Минюста начали силком списывать с метрполитена первые сотни мильйонов. Даже кассы в метро арестовывали. Ну и вот. Цену на проезд подняли, чтобы киевляне из своих карманов заплатили вот те 1,96 млрд грн. В день метро перевозит около 1 млн пассажиров и предположим что в трехгривенном повышении проезда на долг Фуксу заложили по две гривны (гривну все-таки надо ж отложить на "роттердамское" подорожание электричества), то в сутки киевляне будут возвращать ему 2 млн грн. За год выплатим ему 700 мильйонов. И полностью откашляем ему воровской долг в размере почти 2 мильярдов гривен через три года", – подсчитал автор.

Генпрокуратура не доказала в суде, что в стоимость вагонов был заложен откат, и рассчитываться за схему теперь придется киевлянам, утверждает он.

"Три года каждый божий день киевляне будут платить пронырливым барыгам за то, что Гениальная прокуратура за это время так и не смогла доказать очевидный факт воровского распила в 2009 году [экс-мэром Киева Леонидом] Черновецким и [экс-нардепом от Партии регионов Юрием Иванющенко] Юрой Енакиевским, а ловкие юристы Фукса (там и следы [экс-замглавы АП Андрея] Портнова даже прорезались) зарешали в украинском суде времен Порошенка миллиардный "коефіцієнт коригування", – пишет Николов.

В метрополитене отрицают, что деньги от повышения цены на проезд пойдут на погашение этого долга, но журналист подчеркивает, что это не имеет значения.

"Метрополитен отрицает связь между повышением цены проезда и "долгом Фукса". Мол, то деньги из бюджета Киева будут выплачиваться. Но мне на самом деле все равно, из какого кармана у нас отожмут 2 мильярда. Ведь метрополитен и сейчас дотируется из бюджета Киева. Ну вот получит еще 2 ярда дотации на расплату с Фуксом. Но эти же деньги он мог направить на повышение зарплат работникам. А именно это повышение зарплат Кличко называет целью повышения проезда. И вот на повышение зарплат у него денег нет. А Фуксу 2 ярда отдать из бюджета – есть. Именно об этом я и говорю – нет никакой разницы, какой рукой вор залез к вам в кошелек. Главное – вы платите за чужой банкет распила. В бюджете Киева – тоже наші гроші. Их туда не иноплатяне приносят", – резюмировал Юрий Николов.

С 14 июля цены на проезд в общественном транспорте для киевлян выросли до 8 грн за одну поездку. Повышение цены за проезд касается метрополитена, троллейбусов, трамваев, автобусов, фуникулера и городской электрички. Пассажиры, которые регулярно пользуются общественным транспортом, будут платить меньше. Одна поездка в метрополитене будет стоить 6,5 грн в случае пополнения бесконтактной карты на 50 поездок.

КП "Киевский метрополитен" сообщило 13 июля в Facebook, что синие жетоны постепенно заменят зелеными.

12 июля в кулуарах Киевского городского совета произошла потасовка между выступающими против повышения тарифов на проезд в транспорте активистами и полицией. В КГГА в этот день подписали решение о повышении цен.