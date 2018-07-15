"Укрзализныця" будет увеличивать цены на проезд на 25-30% ежегодно
15:03, 15 июля 2018Транспорт/Связь
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Тарифы на грузоперевозки также могут возростать на 25% ежегодно (+/- 3%) в 2018-2019 годах.
Тарифы на перевозки железнодорожным транспортом пассажиров и грузов могут увеличиваться на 25-30% ежегодно / фото УНИАН
Тарифы на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом могут увеличиваться на 25% (+/- 3%) в 2018-2019 годах и на 30% (+/- 3%) – в 2020-2021 годах.
Об этом говорится в "Прогнозе экономического и социального развития Украины на 2019-2021 годы", который есть в распоряжении Экономической правды.
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Тарифы на грузоперевозки также могут возростать на 25% ежегодно (+/- 3%) в 2018-2019 годах, но в 2020-2021 годах их рост замедлится до 20% (+/- 3%).
Напомним, Кабмин также просчитал сценарии развития экономики на 2019-2021 годы.
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