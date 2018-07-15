"Укрзализныця" будет увеличивать цены на проезд на 25-30% ежегодно

Тарифы на грузоперевозки также могут возростать на 25% ежегодно (+/- 3%) в 2018-2019 годах.

Тарифы на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом могут увеличиваться на 25% (+/- 3%) в 2018-2019 годах и на 30% (+/- 3%) – в 2020-2021 годах.

Об этом говорится в "Прогнозе экономического и социального развития Украины на 2019-2021 годы", который есть в распоряжении Экономической правды.

Читайте такжеВ Украине "зависли" грузовые перевозки, потому что "Укрзализныця" не может справиться – нардепы

Тарифы на грузоперевозки также могут возростать на 25% ежегодно (+/- 3%) в 2018-2019 годах, но в 2020-2021 годах их рост замедлится до 20% (+/- 3%).

Напомним, Кабмин также просчитал сценарии развития экономики на 2019-2021 годы.