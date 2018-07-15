"Укрзализныця" будет увеличивать цены на проезд на 25-30% ежегодно

15:03, 15 июля 2018
Транспорт/Связь
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Тарифы на перевозки железнодорожным транспортом пассажиров и грузов могут увеличиваться на 25-30% ежегодно / фото УНИАН

Об этом говорится в "Прогнозе экономического и социального развития Украины на 2019-2021 годы", который есть в распоряжении Экономической правды.

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Тарифы на грузоперевозки также могут возростать на 25% ежегодно (+/- 3%)  в 2018-2019 годах, но в 2020-2021 годах их рост замедлится до 20% (+/- 3%).

Напомним, Кабмин также просчитал сценарии развития экономики на 2019-2021 годы.

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Теги: #Укрзализныця#цена на проезд