В Киеве срочно закрывали станцию метро "Левобережная"

08:57, 16 июля 2018
Транспорт/Связь
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Ранее сообщалось о "минировании" станции "Гидропарк" / фото УНИАН

Об этом сообщает Киевский метрополитен. Поступил анонимный звонок о минировании, проводилась проверка. Взрывоопасные предметы не нашли.

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Кроме того, сегодня поступил анонимный звонок о заминировании станции метро "Гидропарк" в Киеве. Станция была закрыта около получаса, сообщал Киевский метрополитен. Взрывоопасные предметы были не обнаружены.

Ранее сообщалось, что с 14 июля были повышены цены на проезд в столичном транспорте. Те, кто пользуется проездными на месяц и бесконтактными картами, будут платить от 6,30 грн за поездку.

За разовый проезд придется отдать 8 гривен. Нововведение касается цены жетона на метро, билетов на трамвай, троллейбус, муниципальный автобус и фуникулер.

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Теги: #метро#минирование#Левобережная