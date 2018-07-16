В Киеве срочно закрывали станцию метро "Левобережная"

Поступил анонимный звонок о минировании, взрывоопасные предметы не нашли.

Станция метро "Левобережная" в Киеве утром на некоторое время была закрыта для пасcажиров.

Об этом сообщает Киевский метрополитен. Поступил анонимный звонок о минировании, проводилась проверка. Взрывоопасные предметы не нашли.

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Кроме того, сегодня поступил анонимный звонок о заминировании станции метро "Гидропарк" в Киеве. Станция была закрыта около получаса, сообщал Киевский метрополитен. Взрывоопасные предметы были не обнаружены.

Ранее сообщалось, что с 14 июля были повышены цены на проезд в столичном транспорте. Те, кто пользуется проездными на месяц и бесконтактными картами, будут платить от 6,30 грн за поездку.

За разовый проезд придется отдать 8 гривен. Нововведение касается цены жетона на метро, билетов на трамвай, троллейбус, муниципальный автобус и фуникулер.