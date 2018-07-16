Lufthansa и Ryanair борются за 11 самолетов обанкротившейся AirBerlin

Согласно решению Еврокомиссии, Lufthansa должна была передать эти самолеты новой австрийской авиакомпании Laudamotion.

Ryanair и Lufthansa обменялись взаимными обвинениями по вопросу использования 11 самолетов, которые ранее летали в флоте обанкротившейся немецкой авиакомпании AirBerlin.

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Согласно решению Еврокомиссии, Lufthansa должна была передать эти самолеты новой австрийской авиакомпании Laudamotion, созданной гонщиком Ники Лауда. Ryanair владеет долей в 24,9% в Laudamotion и планирует расширить ее до 75%, передает Экономическая правда.

В Ryanair Lufthansa обвинили в том, что авиакомпания не передала два самолета в Laudamoution, из-за счего австрийский авиаперевозчик был вынужден уменьшить предложения рейсов на летний сезон, и пытается забрать обратно девять переданных авиалайнеров.

В ответ на это в Lufthansa обвинили Laudamotion в нарушении договорных обязательств.

"Все самолеты, которых коснулось решение Еврокомиссии, Lufthansa предложила купить Laudamotion. Авиакомпания отвергла это предложение, предпочитая лизинг этих самолетов. Laudamotion нарушила предусмотренные контрактом обязательства по оплате лизинга. Поскольку Eurowings Group (контролируется Lufthansa. - ред.) необходимые самолеты, Lufthansa воспользовалась своим правом, предусмотренным контрактом, приостановить его действие из-за нарушения со стороны Laudamotion и приостановила сделки по лизингу девяти самолетов за неуплату их аренды", - сообщили в Lufthansa.

В Ryanair назвали эти заявления ложью, отметив, что Laudamotion выполнила свои обязательства как по оплате лизинга самолетов, перечислив в конце июня средства за аренду в июле, так и по техническому обслуживанию воздушных судов.

Попутно в Ryanair обвинили немецкого авиаперевозчика в том, что лизинговые ставки по девяти переданным авиалайнерам выше, чем ставки на рынке по самолетам данного возраста, добавив, что Lufthansa отказалась оплатить Laudamotion 1,5 млн евро за полеты, которые австрийский авиаперевозчик выполнял от имени Lufthansa в апреле и мае 2018 года, а также лишила авиакомпанию подряда на выполнение своих рейсов.