"Укрпошта" сэкономила полмиллиарда на закупках в Prozorro

К примеру, новые авто "Укрпошты" покупались в среднем по цене на 15-20% ниже рыночных, что дало возможность за два года обновить шестую часть автопарка компании.

Национальный оператор почтовой связи "Укрпошта" сэкономила 500 милионов гривень на закупках в системе Prozorro с 2016 года, сообщили в компании.

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"В рамках программы финансовой стабилизации и сокращения расходов особое внимание в компании уделяется экономии средств на закупках. И текущий результат - еще одно подтверждение, что закупки в государственном секторе могут быть не только открытыми, но и эффективными. Мы тщательно отрабатываем все категории и по многим основным позициям наших закупок - топливо, бумага, ИТ-техника и т.п. - мы сейчас имеем лучшие цены не только для госсектора, но и для рынка в целом. Для этого пришлось провести очень большую работу и изменить отношение к нашим закупкам не только поставщиков, но и внутренних заказчиков, но результат того стоит. Сэкономленные деньги мы активно инвестируем в развитие", - отметил и.о. генерального директора "Укрпошты" Игорь Смелянский.

По его словам, к примеру, новые авто "Укрпошты" покупаются в среднем по цене на 15-20% ниже рыночных, таким образом за два года компания обновила шестую часть всего своего автопарка.

Как напомнили в компании, "Укрпошта" первой среди госпредприятий начала сдавать в аренду недвижимость через "Prozorro.Продажи". По результатам проведения аукционов стартовая цена аренды помещений выросла в среднем в 3 раза. Общий доход от передачи в аренду недвижимости, не задействованной в производственном процессе компании, с сентября 2017 составил более 20 миллионов гривень.

Как сообщал УНИАН, публичное акционерное общество "Укрпошта" планирует в 2018 году отремонтировать 100 отделений и приобрести 200 автомобилей, а также начать строительство двух сортировочных центров.

Справка УНИАН. "Укрпошта" входит в сферу управления Министерства инфраструктуры Украины и является национальным оператором почтовой связи в стране. Предприятие предоставляет более 50 видов услуг через более чем 11 тысяч отделений по всей Украине. Штат компании насчитывает около 76 тысяч сотрудников. С апреля 2016 года компанию возглавляет Игорь Смелянский.

Система Prozorro была распространена в Украине на всех государственных заказчиков с 1 августа 2016 года при проведении закупок товаров стоимостью более 200 тысяч гривень и услуг - более 1,5 миллиона гривень. Ключевым критерием победы в тендере в рамках Prozorro является цена, а экономия государственных средств достигается за счет конкуренции по рыночному принципу.

В 2017 году Украина провела государственные закупки в системе Prozorro на сумму 500,3 миллиарда гривень.

Электронная система публичных закупок Prozorro в 2017 году позволила сэкономить 27 миллиардов гривень бюджетных средств.