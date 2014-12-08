«Укрзализныця» возобновила перевозку угля на Донбассе

«Уголь поехал. Дальнейшие возможные объемы перевозки угля, в первую очередь, будут зависеть от возможности решать ряд задач. "Укрзализныця" не подведет", - сообщил исполняющий обязанности главы Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныци") Максим Бланк на своей странице в Facebook.

Он отметил, что после формирования нового правительства одним из форс-мажоров в стране стал непокрытый дефицит угля, и неоднократно отмечалось, что "Укрзализныця" не дает вагоны и заправленные локомотивы.

«Вагоны и дизтопливо для решения критических задач страны «Укрзализныця», безусловно, обеспечит. Но задачи перевозки угля по восточному региону - это не только вопрос подачи вагонов и тяги. Это и экстренное восстановление разрушенной инфраструктуры, это разминирование отдельных участков, это согласованные "огневые" коридоры, это координация диспетчеризации движения с захваченной Донецкой железной дорогой, это особые таможенные процедуры, это приоритетность тех или иных транспортных перебросок», - сообщил Бланк.

Он отметил, что этот вопрос должны координировать Минэнерго, МВД, Минобороны, Фискальная служба и прочие структуры.

В свою очередь, "Укрзализныця" перевела в штабной режим работы службы инфраструктуры и движения. Как уточнил и. о. главы «Укрзализныци», штаб возглавляет "один из наиболее авторитетных специалистов" - директор по инфраструктуре Владимир Тягульский.

Читайте такжеКабмин продлил на месяц действие чрезвычайных мер на рынке электроэнергии Как сообщалось, 5 декабря глава Луганской облгосадминистрации Геннадий Москаль сообщил, что запасы угля на складах объединений "Лисичанскуголь" и "Первомайскуголь" на подконтрольной Украине территории составляют 122 тыс. тонн, однако Донецкая железная дорога не может его вывезти из-за отсутствия вагонов и дизельного топлива для локомотивов.

С начала декабря государственная энергокомпания «Ценрэнерго» ожидает отправки 200 вагонов с углем, которые заблокированы на границе с Россией. Однако, сегодня, 8 декабря, вагоны с около 50 тыс. тонн угля уже направились для нужд теплоэлектростанций Украины.

Справка УНИАН. Украина из-за боевых действий на востоке страны, продолжающихся с апреля текущего года, испытывает значительный дефицит угля, в первую очередь энергетического, добыча которого сконцентрирована в Донецкой и Луганской областях, в районах, подконтрольных боевикам. Дефицит угля сказывается на работе электростанций, которые вынуждены снижать производственные мощности.

По данным Минэнергоугля, Украина из-за дефицита энергетического угля в сентябре ограничила на 50% экспорт электроэнергии в ЕС и полностью остановила экспорт электроэнергии в Беларусь.

«Укрзализныця» сообщает о возобновлении перевозок угля на востоке Украины

Киев. 8 декабря. УНИАН. Железные дороги Украины возобновили перевозки угля в зоне проведения антитеррористической операции (АТО) на востоке Украины, а дальнейшие поставки угля, в первую очередь, будут зависеть от восстановления разрушенной инфраструктуры и разминирования отдельных участков.

«Уголь поехал. Дальнейшие возможные объемы перевозки угля, в первую очередь, будут зависеть от возможности решать ряд задач. "Укрзализныця" не подведет", - сообщил исполняющий обязанности главы Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныци") Максим Бланк на своей странице в Facebook.

Он отметил, что после формирования нового правительства одним из форс-мажоров в стране стал непокрытый дефицит угля, и неоднократно отмечалось, что "Укрзализныця" не дает вагоны и заправленные локомотивы.

«Вагоны и дизтопливо для решения критических задач страны «Укрзализныця», безусловно, обеспечит. Но задачи перевозки угля по восточному региону - это не только вопрос подачи вагонов и тяги. Это и экстренное восстановление разрушенной инфраструктуры, это разминирование отдельных участков, это согласованные "огневые" коридоры, это координация диспетчеризации движения с захваченной Донецкой железной дорогой, это особые таможенные процедуры, это приоритетность тех или иных транспортных перебросок», - сообщил Бланк.

Он отметил, что этот вопрос должны координировать Минэнерго, МВД, Минобороны, Фискальная служба и прочие структуры.

В свою очередь, "Укрзализныця" перевела в штабной режим работы службы инфраструктуры и движения. Как уточнил и. о. главы «Укрзализныци», штаб возглавляет "один из наиболее авторитетных специалистов" - директор по инфраструктуре Владимир Тягульский.

Как сообщалось, 5 декабря глава Луганской облгосадминистрации Геннадий Москаль сообщил, что запасы угля на складах объединений "Лисичанскуголь" и "Первомайскуголь" на подконтрольной Украине территории составляют 122 тыс. тонн, однако Донецкая железная дорога не может его вывезти из-за отсутствия вагонов и дизельного топлива для локомотивов.

С начала декабря государственная энергокомпания «Ценрэнерго» ожидает отправки 200 вагонов с углем, которые заблокированы на границе с Россией. Однако, сегодня, 8 декабря, вагоны с около 50 тыс. тонн угля уже направились для нужд теплоэлектростанций Украины.

Справка УНИАН. Украина из-за боевых действий на востоке страны, продолжающихся с апреля текущего года, испытывает значительный дефицит угля, в первую очередь энергетического, добыча которого сконцентрирована в Донецкой и Луганской областях, в районах, подконтрольных боевикам. Дефицит угля сказывается на работе электростанций, которые вынуждены снижать производственные мощности.

По данным Минэнергоугля, Украина из-за дефицита энергетического угля в сентябре ограничила на 50% экспорт электроэнергии в ЕС и полностью остановила экспорт электроэнергии в Беларусь.