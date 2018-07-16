Концерн Renault обновил свой рекорд мировых продаж авто

С начала года Renault смог продать по всему миру более 2 миллионов автомобилей.

Продажи французской автомобильной группы Renault по итогам первых 6 месяцев 2018 года увеличились на 9,8% в годовом сопоставлении и достигли 2,067 миллиона авто.

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Об этом сообщает Прайм со ссылкой на заявление исполнительного вице-президента Renault по продажам и маркетингу Тьерри Коскаса.

"Уже третий год подряд мы устанавливаем новый рекорд продаж: в первом полугодии было продано около 2,1 миллиона автомобилей. Группа продолжает увеличивать долю на европейском рынке и показывает отличные результаты по всему миру, особенно в Латинской Америке, Евразии и Африке", - говорится в сообщении.

Главным рынком для группы продолжает оставаться Франция. Второе место занимает Россия, третье - Германия. На рынке Франции доля компании достигла 27,23%, а объем продаж вырос на 5,8%. За первые шесть месяцев было продано более 389,216 тысячи автомобилей.

Компания отмечает, что объем продаж группы в Европе продолжает расти, ее доля рынка в этом регионе увеличилась до 11% с 10,8% по итогам аналогичного периода прошлого года. Число зарегистрированных в Европе новых автомобилей группы достигло 1,07 миллиона. В России за отчетный период было продано 240,728 тысячи авто, а доля рынка составила 28,35%.

Renault S. A. - одна из крупнейших французских автомобилестроительных корпораций, входит в альянс Renault-Nissan. Компания является собственником румынской марки Dacia, корейской Renault Samsung Motors.