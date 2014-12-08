Гендиректором «Укрзализныци» может стать экс-начальник «Укравтодора»

Об этом сообщает iPress.ua.

На прошлой неделе Александр Малин вместе с первым заместителем гендиректора «Укрзализныци» Максимом Бланком встретился с новым министром инфраструктуры Андреем Пивоварским.

Как сообщает iPress.ua, в 2014 году Малин успел поработать главой «Укравтодора» (март - июнь) и первым заместителем министра инфраструктуры (июнь-октябрь).

16 октября 2014 Александра Малина освободили от занимаемой должности по собственному желанию. Согласно сообщению на сайте Кабмина, он подпадал под действие закона о люстрации, однако успел написать заявление об увольнении до вступления документа в силу.

Напоминаем, гендиректор госадминистрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») Борис Остапюк уволен со своей должности в соответствии с распоряжением Кабинета Министров Украины от 26 ноября.