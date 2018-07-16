"Укравтодор" назвал области-лидеры по ремонту дорог

Облавтодоры Закарпатской, Запорожской и Кировоградской областей выполнили годовой объём ремонтно-строительных работ на дорогах на 90%.

Запорожская и Закарпатская области по состоянию на 16 июля выполнили 91% запланированного на 2018 год объема ремонтно-строительных работ на дорогах государственного значения, а Кировоградская область – на 90%, сообщила пресс-служба Государственного агентства автомобильных дорог ("Укравтодор").

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"По результатам первых трех с половиной месяцев строительного сезона (апрель - первая часть июля) в соответствии с утвержденными бюджетными программами и таможенными средствами, выполнение работ по проектам строительства, реконструкции и ремонта в целом по Украине составляет 46%", - отметили в государственном агентстве.

По словам руководителя "Укравтодора" Славомира Новака, состояние уже отремонтированных автодорог соответствует европейскому качеству.

"Я понимаю, что в разных областях страны в год предусмотрено разное финансирование, а соответственно, запланирован разный объем работ. Но такой результат является очень показательным с точки зрения того, как руководители областных служб смогли консолидировать свои усилия и организовать процесс проведения ремонтно-строительных работ. На большинстве этих объектов я был лично. Могу с уверенностью говорить о том, что построенные и отремонтированные дороги в этих областях являются дорогами настоящего европейского качества", - сказал он.

Как напомнили в "Укравтодоре", за счет всех источников (основная и дополнительные бюджетные программы, таможенные средства) в 2018 году на строительство и ремонт дорог государственного значения предусматривается финансирование в объеме 21,8 млрд грн. Запланировано выполнить работы на 471 объекте. По состоянию на 16 июля проектная документация уже разработана на 332 объекта, договоры заключены по 300 объектам, а начаты работы - на 216.

"Сравнивая темпы выполнения ремонтов в этом году, в частности, с аналогичным периодом прошлого года, фиксируем существенное увеличение объемов работ. Так, на отчетную дату 2017 года на это время было выполнено только 21% объемов работ, несмотря на то, что строительный сезон этого начался на месяц позже из-за неблагоприятных погодных условий", - подчеркнули в пресс-службе.

В рамках реформы децентрализации, которая стартовала в 2018 году, все области впервые получили из Дорожного фонда защищенную статью доходов на строительство и ремонт дорог местного значения на общую сумму 11,5 миллиарда гривень.

Как отмечается, кроме указанного, каждая область имеет возможность осуществлять развитие дорожной инфраструктуры за счет средств таможенного эксперимента. За счет средств таможенного эксперимента предусмотрено финансирование 258 объектов.

По состоянию на 16 июля объем финансирования по таможенному эксперименту составляет 4,3 миллиарда гривень. Проектная документация разработана на 183 объектов, заключены договоры на выполнение работ по 150 объектам, ремонтные работы начаты на 88 объектах.

Как сообщал УНИАН, с 1 января 2018 года "Укравтодор" отвечает только за 50 тысяч километров автодорог страны, остальные 120 тысяч километров находятся под управлением местных властей с гарантированным финансированием из Дорожного фонда в объеме 35% его поступлений.

"Укравтодор" намерен отказаться от проведения ямочного ремонта до 2020 года.

В конце мая 2018 года министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что местные органы власти будут привлечены к ответственности за злоупотребления при проведении ремонта дорог.