"Так дальше не может продолжаться": Киев готовит ответ на массовые задержания Россией судов в Азовском море

Каждый день Администрация морских портов Украины (АМПУ) фиксирует задержание спецслужбами Российской Федерации в Азовском море судов для осмотра.

С каждым днем количество задержанных российскими пограничниками в Азовском море для осмотра судов растет и на сегодняшний день составляет уже 148 единиц.

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Об этом на совещании в Кабмине заявил заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк, передает пресс-служба Мининфраструктуры.

«Каждый день АМПУ фиксирует задержание спецслужбами Российской Федерации судеов для осмотра, которые направляются из/в порты Мариуполь и Бердянск. Все данные передаются Министерством инфраструктуры в МИД. Мы получаем многочисленные жалобы от капитанов судов, агентов, которые работают в Бердянском и Мариупольском портах, администраций портов и народных депутатов относительно безосновательного увеличения количества задержек судов. Так дальше не может продолжаться. Необходимо в кратчайший срок сформировать единую позицию относительно дальнейших действий Украины в ответ на незаконные действия Российской Федерации», - подчеркнул Юрий Лавренюк.

В совещании приняли участие представители Министерства иностранных дел, Государственной пограничной службы, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки, Представительства Президента Украины в АР Крым, Государственной службы по безопасности на транспорте, АМПУ, Морской поисково-спасательной службы, Фонда «Майдан Иностранных Дел» и другие.

По результатам совещания участники выработали план действий и приняли ряд совместных решений.