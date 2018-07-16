4G ничего не грозит: украинские мобильные операторы рассказали о последствиях санкций против ZTE

По словам участников рынка, они сотрудничают с альтернативными производителями оборудования для поддержания сети.

Временное применение санкций против второго по величине китайского производителя телекоммуникационного оборудования и мобильных телефонов ZTE не отразится на расширении сети мобильного интернета четвертого поколения в Украине.

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Об этом в комментарии УНИАН сообщили в пресс-службах мобильных операторов "Киевстар", "Vodafone Украина" и Lifecell.

На данный момент у "Киевстара" есть наибольшее количество базовых станций производства ZTE – 7588. Однако, как сообщили в компании, оператор наладил сотрудничество с альтернативными производителями для обеспечения на территории Украины связи четвертого поколения.

"Киевстар сотрудничает с альтернативными вендорами для разворачивания в Украине 4G-сети и, как вы могли ожидать, у компании есть резервные планы на случай различных обстоятельств. При запуске услуги на новых территориях мы тщательно проводим технические тесты и получаем все необходимые разрешения, чтобы обеспечить лучшее качество для наших клиентов", - сообщили в компании "Киевстар", добавив, что компания действует в полном соответствии с ограничительным предписанием США в отношении ZTE.

В компании "Vodafone Украина" проинформировали, что на данный момент никаких изменений в работе оператора с вендорами не предвидится, а "любые вопросы сотрудничества будут решаться в рамках тендеров". Всего оператор использует 3681 базовую станцию китайского производителя для разворачивания 2G, 3G и 4G-сети.

В Lifecell сообщили, что компания вовсе не имеет оборудования производства ZTE, поэтому абоненты не почувствуют никаких задержек при развертывании услуги 4G.

"Абоненты "lifecell" не почувствуют задержек при развертывании качественной 4.5G-сети. Санкции США в отношении компании ZTE, которые запрещают закупку этим вендором продукции американских технологических компаний, не влияют на развертывание сети оператора. Мы подтверждаем, что все необходимые работы по развертыванию 4.5G-сети пройдут без отклонений от плана, поскольку для развертывания сети нового поколения оператор использует оборудование других глобальных вендоров", - заверили в компании.

Как отметили в Lifecell, в дальнейшем сотрудничество с китайской компанией также не предвидится.

Как сообщал УНИАН, в апреле 2018 года власти США запретили американским компаниям продавать китайской ZTE Corporation телекоммуникационное оборудование в связи с подозрением, что ZTE нелегально поставляет его в Иран и КНДР. Китайская компания назвала это решение несправедливым и обещала всеми юридическими методами отстаивать свои законные права.

Позднее стало известно, что власти США и Китая договорились о разрешении ситуации вокруг ZTE, которая оказалась на грани краха после того, как США запретили американским компаниям сотрудничать с ней. В рамках соглашения запрет будет снят, однако ZTE выплатит штраф и сменит часть своего менеджмента.

В некоторых украинских СМИ появилась информация о планах мобильных операторов заменить существующие базовые станции производства ZTE на оборудование других производителей, так как оборудование китайской компании без поддержки американских вендоров может стать бесполезным активом. Таким образом, покрытие территории сетью 3G и 4G Украины оказалось под угрозой. Как стало известно в конце минувшей недели, Департамент торговли США отменил запрет на сотрудничество американских компаний с ZTE.