Количество рейсов поезда Харьков - Ужгород на праздники увеличили вдвое

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") для удовлетворения спроса пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом в период новогодних и рождественских праздников вдвое увеличила частоту рейсов поезда № 225/226 Харьков – Ужгород.

В пресс-службе ведомства УНИАН сообщили, что с 29 ноября поезд курсирует по заданному маршруту через день, а с 24 декабря и по 12 января поезд будет курсировать ежедневно.

Согласно сообщению, поезд № 225/226 будет курсировать ежедневно из Харькова с 24 декабря и по 10 января. В обратном направлении поезд будет отправляться ежедневно с 26 декабря и по 12 января.

«Во все остальные дни поезд № 225/226 Харьков - Ужгород - Харьков будет курсировать по установленному графику - по нечетным числам из Харькова и по четным из Ужгорода», - уточнили в пресс-службе.

Так, поезд отправляется из Харькова в 23:07 и прибывает в Ужгород в 03:55. В обратном направлении поезд отправляется в 11:17 и прибывает в Харьков в 14:30.

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Как сообщал УНИАН, ранее "Укрзализныця" на период новогодних и рождественских праздников назначила ряд дополнительных поездов, соединяющих столицу с Ужгородом, Ивано-Франковском, Каменец-Подольским, Николаевом, Одессой, Винницей.

"Укрзализныця" на зимние праздники готова обеспечить перевозку около 1,4 млн пассажиров в поездах дальнего следования по самых популярным направлениям.