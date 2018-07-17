На открытии авиасалона в Фарнборо заключены сделки на $46,4 миллиарда

Эта сумма вдвое превышает показатели авиасалона 2016 года, когда были подписаны контракты на $23 млрд.

Участники международного авиакосмического авиасалона в британском Фарнборо в день его открытия, 16 июля, заключили сделки на $46,4 млрд.

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Эта сумма, как сообщают организаторы мероприятия, вдвое превышает показатели авиасалона 2016 года, когда были подписаны контракты на $23 млрд.

Всего в день открытия Фарнборо-2018 были оформлены заказы на 311 гражданских самолетов.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2017 года оргкомитет Фарнборо запретил России выставлять продукцию военного значения.