Украинский АН-178 совершил демонстрационный полет в небе Великобритании (видео)

Помимо Ан-178, специалисты и посетители украинской экспозиции на Farnborough смогут ознакомиться с перспективными проектами авиапрома Украины — военно-транспортным Ан-188, а также морским патрульным самолетом Ан-148МП.

Украинский многоцелевой военно-транспортный самолет ГП "Антонов" Ан-178 совершил демонстрационный полет на международном авиакосмическом салоне Farnborough Airshow, стартовавшем в Великобритании.

Соответствующее видео опубликовано на странице Укроборонпрома в Facebook.

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Помимо Ан-178, специалисты и посетители украинской экспозиции на Farnborough смогут ознакомиться с перспективными проектами авиапрома Украины — военно-транспортным Ан-188, а также морским патрульным самолетом Ан-148МП.

Farnborough Airshow-2018 - это международная выставка, посвященная летательным аппаратам всех типов и назначений, авиационным и космическим двигателям, спутникам, ремонту и техническому обслуживанию авиационной техники, радарам и системам наблюдения, авионике и наземному оборудованию и тому подобное.

Выставка проходит каждые два года и является крупнейшей экспозицией в Великобритании и одной из основных в мире. В этом году Farnborough Airshow будет продолжаться с 16 по 22 июля.

Как сообщал УНИАН, украинские военные получили модернизированный самолет-лабораторию Ан-26.