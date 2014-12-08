Беларусь в одностороннем порядке возобновила таможенный контроль на границе с Россией

Таможенные службы Беларуси возобновили досмотр грузового автотранспорта на границе с Россией, сообщил ТАСС представитель российской Федеральной таможенной службы (ФТС).

Читайте такжеЛукашенко назвал поведение России в торговом споре неприличнымВ службе добавили, что российские таможенники на границе с Беларусью таможенный досмотр пока не возобновляли. "ФТС подтверждает, что белорусские таможенники возобновили свою работу на границе с РФ. С нашей стороны таможенный контроль не осуществляется", - сказала ТАСС представитель пресс-службы ФТС Елена Грач.

Также в ФТС подтвердили наличие затруднений при пересечении грузовым автотранспортом российско-белорусской границы. "Есть информация о единичных случаях", - рассказала Грач, отказавшись комментировать, будет ли возобновлен таможенный контроль с российской стороны.

Ранее в отраслевых СМИ появились сообщения от участников рынка о том, что на выезде из России в Белоруссию появились пробки из грузовых автомобилей длиной от 5 км до 8 км.

Читайте такжеЛукашенко утверждает, что Россия на полвека отстала от Беларуси по безопасности товаровТаможенный контроль транспортных средств на границе России и Беларуси был прекращен с апреля 2011 года в связи с вступлением в силу соглашений о создании Таможенного союза России, Беларуси и Казахстана, согласно которым транспортный контроль осуществляется на внешних границах Таможенного союза.