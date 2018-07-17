В Европе продолжают расти продажи авто - лидером остается Volkswagen

Продажи легковых автомобилей в Европе в январе-июне выросли на 2,9% - до 8,45 млн авто

Продажи новых легковых автомобилей в странах Европейского Союза (без учета Мальты) в январе-июне 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 2,9% - до 8,45 млн единиц, сообщается в отчете Ассоциации европейских производителей автомобилей (ACEA).

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Согласно опубликованным данным, за анализируемый период большинство крупных рынков показали рост регистраций: в Испании (+10,1%), во Франции (+4,7%), в Германии (+2,9%).

При этом спрос на новые автомобили сократился в Великобритании и Италии - на 6,3% и 1,4% соответственно. Также стоит отметить, что новые страны-члены ЕС за отчетный период продемонстрировали существенный показатель роста - 11,4%.

Сообщается, что в июне 2018 года продажи авто в ЕС составили 1,57 млн единиц, что на 5,2% выше по сравнению с прошлогодним показателем.

По итогам июня крупнейшие национальные рынки ЕС показали разные результаты: рост в Испании (+8%), Франции (+9,2%) и Германии (+4,2%), в то время как в Великобритании и Италии спрос на автомобили в июне снизился на 3,5% и 7,3% соответственно.

Лидерами по объему продаж остается Германия. За месяц было продано 341,3 тыс. легковых автомобилей.

Вторую строчку рейтинга занимает Франция, жители которой в июне приобрели 252,2 тыс. машин.

Замыкает лидирующую тройку Великобритания с результатом 234,94 тыс. проданных авто.

Лидером европейского авторынка остается концерн Volkswagen. При этом продажи компании по сравнению с прошлогодним результатом выросли на 13,3% – до 390,7 тыс. автомобилей. Рыночная доля компании в июне 2018 года по сравнению с июнем 2017 года выросла до 24,9% с 23,1%.

Автомобильный концерн PSA Group, объединяющий бренды Peugeot и Citroen, в июне по сравнению с прошлогодним показателем увеличил объем продаж на 65,8% - до 254,79 тыс. единиц, доля компании на рынке выросла с 10,3% до 16,2%.

Компания Renault в июне заняла третье место с результатом 192,84 тыс. проданных авто, показав рост продаж на 4,7%, а доля компании незначительно сократилась до 12,3% с 12,4%.

Как сообщал УНИАН, по итогам 2017 года продажи легковых автомобилей в ЕС выросли на 3,4% - до 15,137 млн единиц.

ACEA – Ассоциация европейских производителей автомобилей, созданная как лоббистская организация европейских автопроизводителей.