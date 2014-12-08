«Укрзализныця» на праздники назначила доппоезда Днепропетровск – Львов и Кривой Рог - Одесса

В пресс-службе ведомства сообщили, что дополнительный поезд №501/502 будет отправляться из Днепропетровска 26, 28, 30 декабря и 2, 4, 6, 8, 10 января в 11:20 и прибывать во Львов в 5:19. В обратном направлении поезд будет отправляться 27, 29, 31 декабря и 3, 5, 7, 9, 11 января в 10:56 и прибывать в Днепропетровск в 06:50.

Дополнительный поезд № 564/565 будет отправляться из Кривого Рога 26, 28, 30 декабря и 2, 4, 6, 8, 10 января в 19:13 и прибывать в Одессу в 5:59. В обратном направлении поезд будет отправляться 27, 29, 31 декабря и 3, 5, 7, 9, 11 января в 22:06 и прибывать в Кривой Рог в 8:21.

«Всего на зимние праздники уже назначены 8 дополнительных поездов и увеличено количество рейсов трех круглогодичных поездов», - подчеркнула «Укрзализныця».

Кроме того, ”Укрзализныця” на праздники увеличила частоту рейсов круглогодичного поезда № 225/226 Харьков – Ужгород, так, в дополнительные рейсы поезд отправится из Харькова 24, 26, 28, 30, 31 декабря и 2, 4, 6, 8, 10 января, а из Ужгорода - 26, 28, 30 декабря и 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12 января.

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«Укрзализныця» постоянно анализирует спрос пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом и назначает дополнительные поезда по наиболее популярным маршрутам, а также включает дополнительные вагоны в состав графиковых поездов», - подчеркнули в пресс-службе.

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Как сообщал УНИАН, ранее ”Укрзализныця” на период новогодних и рождественских праздников назначила ряд дополнительных поездов, соединяющих столицу с Ужгородом, Ивано-Франковском, Каменец-Подольским, Николаевом, Одессой, Винницей.

”Укрзализныця” на зимние праздники готова обеспечить перевозку около 1,4 млн пассажиров в поездах дальнего следования по самых популярным направлениям.