В британском городке Фарнборо проходит один из крупнейших мировых авиасалонов (фоторепортаж)
В британском городке Фарнборо открылся международный авиасалон. Это одно из двух важнейших событий в мире авиации: по нечетным годам все внимание авиационно-космического сообщества приковано к парижскому предместью Ле Бурже, по четным - к Фарнборо.
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В этом году главными темами авиасалона стали "брексит" и связанные с ним проблемы и вызовы для европейской и мировой авиационной индустрии, перспективы сверхзвуковой пассажирской авиации, а также городской авиатранспорт будущего, сообщает Русская служба Би-би-си.
На авиасалоне представлено более 150 различных самолетов, на нем работает более 1500 представителей мировой авиационной индустрии.
Главная премьера первого дня авиасалона - макет перспективного истребителя, который разрабатывает группа Team Tempest.
В нее входят британские британские компании BAE Systems и Rolls-Royce, итальянская Leonardo и паневропейская компания MBDA.
В проект предполагается инвестировать около двух миллиардов фунтов.
Планируется, что к 2035 году этот самолет сменит в Королевских военно-воздушных силах истребитель Typhoon.
Итальянская компания Piaggio решила переделать очень удачный и очень необычный самолет бизнес-класса P.180 Avanti в тяжелый беспилотник P.1HH.
Пока что итальянцы возят его по авиасалонам в виде макета, но базовая модель - самолет с хорошими летными характеристиками.
Украинская компания «Антонов» привезла на Фарнборо легкий транспортный самолет Ан-178, бразильская Embraer - его "одноклассника" КС-390.
Разумеется, каждый крупный авиасалон превращается в площадку для соревнования между двумя авиационными гигантами - Airbus и Boeing. Обе компании показывают на Фарнборо не только самолеты, но и интерьеры.