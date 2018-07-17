В британском городке Фарнборо проходит один из крупнейших мировых авиасалонов (фоторепортаж)

На авиасалоне представлено более 150 различных самолетов, на нем работает более 1500 представителей мировой авиационной индустрии.

В британском городке Фарнборо открылся международный авиасалон. Это одно из двух важнейших событий в мире авиации: по нечетным годам все внимание авиационно-космического сообщества приковано к парижскому предместью Ле Бурже, по четным - к Фарнборо.

Читайте такжеНа открытии авиасалона в Фарнборо заключены сделки на $46,4 миллиарда

В этом году главными темами авиасалона стали "брексит" и связанные с ним проблемы и вызовы для европейской и мировой авиационной индустрии, перспективы сверхзвуковой пассажирской авиации, а также городской авиатранспорт будущего, сообщает Русская служба Би-би-си.

На авиасалоне представлено более 150 различных самолетов, на нем работает более 1500 представителей мировой авиационной индустрии.

Главная премьера первого дня авиасалона - макет перспективного истребителя, который разрабатывает группа Team Tempest.

В нее входят британские британские компании BAE Systems и Rolls-Royce, итальянская Leonardo и паневропейская компания MBDA.

В проект предполагается инвестировать около двух миллиардов фунтов.

Планируется, что к 2035 году этот самолет сменит в Королевских военно-воздушных силах истребитель Typhoon.

Итальянская компания Piaggio решила переделать очень удачный и очень необычный самолет бизнес-класса P.180 Avanti в тяжелый беспилотник P.1HH.

Пока что итальянцы возят его по авиасалонам в виде макета, но базовая модель - самолет с хорошими летными характеристиками.

Украинская компания «Антонов» привезла на Фарнборо легкий транспортный самолет Ан-178, бразильская Embraer - его "одноклассника" КС-390.

Разумеется, каждый крупный авиасалон превращается в площадку для соревнования между двумя авиационными гигантами - Airbus и Boeing. Обе компании показывают на Фарнборо не только самолеты, но и интерьеры.