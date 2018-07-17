Настоящий ажиотаж: накануне подорожания проезда в киевском метро пассажиры пополнили карточки почти на 6 млн поездок

Из них более 4,5 млн - по тарифу 4,5 грн за поездку.

Накануне подорожания проезда в общественном транспорте Киева, 13 июля, пассажиры пополнили свои электронные карточки для оплаты проезда на 5 млн 971 тыс. 525 поездок.

Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена в Twitter.

"В прошлую пятницу наши пассажиры пополнили свои карточки метро на 5 миллионов 971 тысячу 525 поездок. Из них 4 миллиона 568 тысяч 800 поездок - по тарифу 4,5 грн", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, с 14 июля в Киеве вдвое выросли цены на проезд в городском наземном пассажирском транспорте - с 4 до 8 грн за поездку.

Тариф на проезд в столичном метро повышен с 5 до 8 грн.

Вместе с тем, пассажиры метро, которые пользуются системой пополнения бесконтактных карточек, в случае однократного пополнения карты на 50 поездок, имеют возможность платить за 1 поездку 6,50 грн.