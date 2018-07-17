Boeing и Airbus в Фарнборо заключили сделки на $43 миллиарда

Крупнейшей сделкой Boeing стал заказ от Jet Airways на поставку 75 узкофюзеляжных самолетов 737 MAX.

На проходящем в Фарнборо (Великобритания) авиасалоне авиастроительные компании Boeing и Airbus представили первые заключенные сделки по поставкам самолетов на общую сумму более $43 млрд.

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Крупнейшей сделкой Boeing стал заказ от Jet Airways на поставку 75 узкофюзеляжных самолетов 737 MAX 8 на общую сумму $8,8 млрд до учета скидок, передает kommersant.ru. Концерн Airbus также оформил сделку на $8,8 млрд о продаже 80 узкофюзеляжных A320neo, название компании-покупателя не раскрывается

По общему числу заказов на Фарнборо пока лидирует Airbus, который договорился о поставках 186 самолетов. Boeing отстает совсем незначительно со 175 заказанными самолетами. При этом большинство заказов у обеих компаний именно на узкофюзеляжные A320neo и 737 MAX.

Как заявил коммерческий директор Airbus Гийом Фори, учитывая количество заказов, концерн уже начал переговоры со своими поставщиками о возможном увеличении объемов производства A320neo. Сейчас компания выпускает 52 самолета этой версии в месяц, в следующем году планирует повысить до 60 и надеется, что после 2020 года при поддержке поставщиков удастся добиться производства 75 самолетов в месяц.

Между тем Boeing, который выпускает 57 узкофюзеляжных самолетов в месяц, не намерен увеличивать темпы производства, которые, как считает вице-президент по коммерческим продажам и маркетингу Иссан Мунир, «не могут поддерживать поставщики и не может поддерживать индустрия». По его словам, компания ведет переговоры с поставщиками и обдумывает, что можно сделать.