РЖД с 14 декабря на год отменяет поезда в Украину

Как сообщил ТАСС представитель ФПК, речь идет о поездах в сообщении с Азербайджаном, Украиной, Казахстаном и Таджикистаном.

"Решение об отмене поездов принято в рамках корректировки графика движения на 2014-2015 годы и связано с низкой рентабельностью перевозок по этим маршрутам", - сказал представитель РЖД.

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По его словам, если раньше график движения пассажирских поездов вводился в летний период, то теперь это будет происходить в декабре. Таким образом, решение об отмене поездов принято минимум на год.

"Однако нитка графика остается, то есть при необходимости поезд может быть назначен", - подчеркнул собеседник агентства. Он уточнил, что решение об отмене поездов не коснулось перевозок в сообщении с Белоруссией, Узбекистаном, Молдовой и самопровозглашенной Абхазией.