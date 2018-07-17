Набсовет "Укрзализныци" возглавил экс-руководитель ЕБРР в Украине

Кабинет министров утвердил новый состав наблюдательного совета "Укрзализныци" в конце июня.

Главой новосозданного наблюдательного совета публичной акционерной компании "Укрзализныця" стал экс-руководитель представительства Европейского банка реконструкции и развития в Украине Шевки Аджунер.

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Как передаёт корреспондент УНИАН, об этом свидетельствует табличка с участниками пресс-конференции, посвящённой презентации членов новосформированного наблюдательного совета компании.

В пресс-службе "Укрзализныци" сообщили, что глава набсовета был избран во время сегодняшнего заседания.

Отмечается, что заместителем главы наблюдательного совета избран Даниэль Билак, корпоративным секретарем "Укрзализныци" - Мирослав Молнар. Также участники заседания образовали комитеты наблюдательного совета.

Как сообщал УНИАН, в конце июня Кабинет министров Украины утвердил новый состав наблюдательного совета государственной компании "Укрзализныця". В состав набсовета вошло 7 человек: эксперт Atlantic Council Андерс Аслунд, менеджер компании по управлению немецкими железными дорогами Кун Кристиан, ведущий мировой специалист по финансам и бухгалтерскому учету Андреас Матье, экс-руководитель представительства ЕБРР в Украине Шевки Аджунер, руководитель Офиса по привлечению инвестиций при правительстве Украины Даниил Билак, представитель правительства Константин Мариевич, а также еще один представитель Офиса по привлечению инвестиций Иван Юрик.