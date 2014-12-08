«Укрзализныця» за 11 месяцев потеряла 116 млн гривень из-за незаконного вмешательства в ее работу

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныци») .

Согласно сообщению, за отчетный период «Укрзализныця» зафиксировала 399 случаев кражи или повреждения элементов подвижного состава, устройств и сооружений. Кроме того, поступило 141 сообщение об установке взрывных устройств на вокзалах, в поездах и на других объектах железной дороги. Также с начала текущего года выявлено 100 случаев насилия против персонала железнодорожного транспорта и участников железнодорожного движения.

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Руководство «Укрзализныци» напоминает об административной и уголовной ответственности за незаконное вмешательство в работу железнодорожного транспорта, и сообщает о проведении оперативно-профилактических мер по задержанию злоумышленников.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» прогнозирует, что в случае дальнейшей дестабилизации ситуации на востоке Украины, где продолжаются военные действия украинских силовиков против российских террористов, железнодорожная отрасль может потерять до 3 млрд грн по итогам 2014 года. По состоянию на начало сентября «Укрзализныця» оценивала ущерб от действий террористов в 900 млн грн.

В 2013 году ведомство зафиксировало 260 случаев несанкционированного вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта на общую сумму 750,6 тыс. грн.

Справка УНИАН. Согласно ст. 109 Кодекса Украины об административных правонарушениях, повреждение железнодорожного пути, защитных лесонасаждений, снегозащитных заграждений и других путевых объектов, сооружений и устройств сигнализации и связи влечет за собой наложение штрафа на граждан в размере от 10 до 30 необлагаемых минимумов доходов, на должностных лиц – от 20 до 60 необлагаемых минимумов.

За умышленное разрушение или повреждение путей сообщения, подвижного состава, средств связи или сигнализации, а также другие действия, направленные на приведение указанных предметов в непригодное для эксплуатации состояние, статья 277 Уголовного кодекса Украины предусматривает штраф в размере от 50 до 250 необлагаемых минимумов доходов граждан, или исправительные работы на срок до двух лет, или ограничение свободы на такой же срок, или лишение свободы на срок до трех лет.