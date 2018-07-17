В Черновцах с августа подорожает проезд в общественном электротранспорте

Согласно решению горсовета, стоимость проезда в троллейбусах будет повышена с 2 до 3 грн, стоимость проезда для студентов составит 2 грн, для школьников - 1 грн.

В Черновцах исполнительный комитет городского совета принял решение об увеличении с 1 августа этого года стоимости проезда в общественном электротранспорте в полтора раза - с двух до трех гривен за поездку.

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее решение проголосовали сегодня на очередном заседании 8 членов исполкома (всего в составе исполкома 12 человек).

В проекте решения предлагалось установить тариф на проезд для пассажиров в размере 2,5 грн (на условиях безналичной оплаты) и 3 грн (на условиях оплаты наличными). Однако при рассмотрении этого вопроса секретарь горсовета Василий Продан предложил установить одинаковую сумму для наличной и безналичной оплаты за проезд - в размере 3 грн. Это предложение было поддержано большинством членов исполкома.

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Также проектом решения предусмотрен тариф на перевозку пассажиров в троллейбусах в ночное время (с 23.00 до 05.00) в размере 8 грн за поездку независимо от формы оплаты. В то же время скидки и льготы на проезд в троллейбусах в ночное время не будут действовать ни для одной категории граждан.

Решение предусматривает, что стоимость проезда в троллейбусах для студентов вузов и учащихся профессионально-технических училищ составляет 2 грн за поездку в период учебного года. Вместе с тем, проезд в троллейбусах для учеников школ установлен в размере 1 грн за поездку на период календарного года.

Согласно нововведениям, стоимость проездного билета, который позволяет пассажиру бесплатно пользоваться электротранспортом в течение месяца, составляет 150 грн.

Решение предусматривает также, что безналичная оплата за проезд в троллейбусах должна быть введена не позднее 1 октября 2018 года.