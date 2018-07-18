Aston Martin представил концепт "городского" самолета с вертикальным взлетом

Volante Vision Concept - самолет с вертикальным взлетом, вмещающий трех пассажиров, оснащен гибридным двигателем и автопилотом.

Британский производитель автомобилей Aston Martin объединился с Университетом Крэнфилда и компаниями Cranfield Aerospace Solutions и Rolls-Royce для создания концепта частного самолета; прототип называется Volante Vision Concept.

Об этом говорится в пресс-релизе компании, передает Naked Science.

Volante Vision Concept - самолет с вертикальным взлетом, вмещающий трех пассажиров, оснащен гибридным двигателем и автопилотом.

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"Поскольку население в урбанизированных районах продолжает увеличиваться, перегруженность городов возрастает. Мы должны представить альтернативное видение для решения проблем с пробками, загрязнением окружающей среды и мобильностью. Воздушное перемещение станет важнейшей частью будущего транспорта. Volante Vision Concept - это решение всех этих проблем, оснащенное сервисом высшего класса", - говорит директор компании Aston Martin Энди Палмер о главной причине для создания концепта.

По словам Энди Палмера, с ростом территории городов, увеличится и время перемещения от дома до работы. Люди будут искать самый быстрый и удобный транспорт. Он считает, что Volante Vision Concept станет одним из них.

"Мы рады участвовать в разработке Volante Vision Concept. Компания Rolls-Royce уже демонстрировала гибридные электрические системы для кораблей и поездов, и мы взволнованы тем, какие потенциальные технологии возможны в аэрокосмической отрасли", - рассказал о сотрудничестве глава отделения Rolls-Royce Electrical Роб Уотсон.

Видео: Roadshow

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