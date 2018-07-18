"Украинский красавец": Порошенко показал впечатляющее видео полета Ан-178 в Британии

78% комплектующих для самолета производятся в Украине, выполнили полет на Farnborough Airshow-2018 - это международная выставка, посвященная летательным аппаратам всех типов и назначений.

Украинский самолет Ан-178 на днях совершил демонстрационный полет в пригороде Лондона международном авиакосмическом салоне Farnborough Airshow.

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Об этом написал Петр Порошенко в Facebook. "Транспортный турбореактивный самолет Ан-178 – разработка инженеров Антонова. И, что самое главное, 78% комплектующих для самолета производятся в Украине, а РФ исключена из списка стран, которые производят остальные детали для нашего Ан-178", - добавил он.

Farnborough Airshow-2018 - это международная выставка, посвященная летательным аппаратам всех типов и назначений, авиационным и космическим двигателям, спутникам, ремонту и техническому обслуживанию авиационной техники, радарам и системам наблюдения, авионике и наземного оборудования.

Выставка проходит каждые два года и является крупнейшей экспозицией в Великобритании и одной из основных в мире. В этом году Farnborough Airshow пройдет с 16 по 22 июля.

Ранее сообщалось, что госпредприятие «Антонов» подписало меморандум о взаимопонимании с компанией AIR-ION TECHNOLOGIES SA (Швейцария), который предусматривает партнерство в разработке электрических беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на базе модульной платформы, разработанной швейцарской компанией.