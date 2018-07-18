Россия исключена из списка стран, производящих детали для украинского Ан-178 - Порошенко

На днях Ан-178 осуществил демонстрационный полет на международном авиакосмическом салоне Farnborough Airshow в пригороде Лондона.

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что Россия исключена из списка стран, производящих детали для украинского Ан-178.

Об этом говорится в заметке на его странице в Facebook.

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По словам президента, «Украинский красавец» Ан-178 на днях осуществил демонстрационный полет в пригороде Лондона на международном авиакосмическом салоне Farnborough Airshow.

«Транспортный турбореактивный самолет Ан-178 - разработка инженеров «Антонов». И, что самое главное, 78% комплектующих для самолета производятся в Украине, а РФ исключена из списка стран, производящих остальные детали для нашего Ан-178», - отметил Порошенко.

Как сообщал УНИАН, на днях Ан-178 осуществил демонстрационный полет на международном авиакосмическом салоне Farnborough Airshow в пригороде Лондона.